Lando Norris er overbevist om at Oscar Piastri "kommer til å bli verdensmester" en dag

HQ

Lando Norris ble verdensmester i Formel 1 forrige helg, da han endte på tredjeplass i Abu Dhabi Grand Prix... bak Oscar Piastri og Max Verstappen. Han vant mesterskapet med bare to poeng fra Red Bull-føreren, og 13 poeng fra McLaren-lagkameraten, som ledet mesterskapet i flere måneder med en ledelse på 34 poeng på et tidspunkt i den spennende sesongen.

Mye ble sagt om lagkameratrivaliseringen i McLaren, og hvordan teamet klarte å ha to førere med tittelambisjoner samtidig som de kunne se Verstappen i bakruten. Nå som sesongen er over, er det tid for gjensidig ros, og Norris sier at Piastri kommer til å bli en mester en dag, og at han visste fra første runde at han kom til å bli "den vanskeligste å slå".

"For meg å ha de kampene mot ham og nyte de øyeblikkene, kanskje ikke alltid nyte dem, men noen av dem, men bare å dele banen og kjempe mot en annen verdensmester som ham og helt sikkert Oscar også, som kommer til å bli verdensmester", sa Norris (via F1.com). "Jeg har virkelig nytt denne sesongen på grunn av det. Selv om de gjorde livet mitt til et helvete mye av tiden, var det nesten de øyeblikkene jeg nøt mest."