Lando Norris ler av gaffateip-episoden med Red Bull: "Små sideoppdrag for at lagene skal underholde seg selv"

McLaren-fører Lando Norris, som er en av tre i sluttspurten om Formel 1-tittelen i år, har kommentert hendelsen under USA Grand Prix forrige helg, da en Red Bull-ansatt ble tatt i å forsøke å fjerne gaffateipen som McLaren hadde plassert ut for å hjelpe Lando Norris med å posisjonere bilen bedre. Selv om slike usportslige triks ikke er forbudt av FIA, kom denne personen inn på startgridden da dørene var åpne og hørte ikke på marshals som ba ham om å forlate området. Som et resultat ble Red Bull ilagt en bot på 50 000 euro (som halveres hvis Red Bull ikke gjentar forseelsen).

Norris var imidlertid "ekstra underholdt" av hendelsen, ettersom han sa at han ikke engang trengte det. "Bra jobbet av dem, fordi de kan. Men det spilte ingen rolle, jeg brukte ikke teipen. Så det var ekstra morsomt fordi jeg ikke trengte den. Vi la den bare der i tilfelle, så det gjorde det ekstra morsomt fordi de fikk en straff for det, og jeg trengte den ikke engang.

"De prøvde også å fjerne den, men mislyktes fordi vi hadde gjort den spesiell, så de kunne ikke ta den av heller. Så det var bare morsomt. Små sideoppdrag, antar jeg, for at lagene skulle underholde seg selv. Men det var vi som lo av det, sa den britiske føreren, via Sky Sports.

Disse markørene over asfalten brukes for å hjelpe førerne til å plassere bilene sine optimalt, gitt at sikten er redusert i bilene, men Norris sier at han ikke trenger det "95% av gangene", så i bunn og grunn forårsaket det Red Bull-medlemmet at teamet ble bøtelagt for ingenting...