Lando Norris overgår Oscar Piastri og tar Formel 1-ledelsen ... med bare ett poeng!

Formel 1 blir enda galere etter Mexicos Grand Prix. Om alle øyne for en uke siden var rettet mot Max Verstappen, er fokuset nå tilbake på McLaren... men ikke på Oscar Piastri, som hadde ledet mesterskapet i flere måneder, men på lagkameraten Lando Norris, som takket være et dominerende løp der han holdt fast på sin pole position, og Piastris femteplass, nå leder Formel 1-stillingen... med bare ett poeng!

I mellomtiden måtte Verstappen nøye seg med en tredjeplass, da Charles Leclerc fortsatt ønsker å berge så mange poeng som mulig for Ferrari, til tross for en anspent duell mellom de to i de siste rundene. Leclerc nådde andreplassen for bare 0,725s! I Mexicos Grand Prix fikk også Ollie Bearman sin beste plassering i karrieren, en fjerdeplass.

Formel 1-stillingen etter Mexicos Grand Prix



Lando Norris (McLaren) - 357 poeng

Oscar Piastri (McLaren) - 356 poeng

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 321 poeng

George Russell (Mercedes) - 258 poeng

Charles Leclerc (Ferrari) - 210 poeng



Formel 1 fortsetter om to uker, i Brasil Grand Prix 9. november. Det gjenstår bare fire løp i 2025-sesongen, men det er nok til at hvem som helst av de tre kan sikre seg tittelen i år.