Lando Norris reagerer på buing i Mexico City: Alt kommer tilbake fra Monza

Lando Norris dominerte Mexico City Grand Prix forrige helg, der han sikret seg pole position og kom i mål 30 sekunder før nummer to, Charles Leclerc, uslåelig gjennom hele løpet. Det falt imidlertid ikke i smak hos fansen på Autódromo Hermanos Rodríguez, som buet av den britiske føreren, som nå leder sesongen med bare ett poeng, med fire løp igjen.

Norris ble buet ut under intervjuet, noe som fikk ham til å avbryte samtalen for et øyeblikk, og senere da han reiste seg opp på podiet. Senere sa han at "folk har rett til å gjøre det hvis de vil, slik er sport noen ganger", og reagerte med å le fordi han syntes det var "underholdende".

"Selvfølgelig vil du ikke ha det. Jeg foretrekker at folk heier på meg. Det var det samme i Monza og noen andre steder. Jeg vet ikke hvorfor, jeg kan bare ikke slutte å le, så hvis de ønsker å fortsette, kan de gjøre det, la han til.

Hvorfor buet de meksikanske fansen av Lando Norris?

Norris forsto først ikke buingen, men ble fortalt av en meksikansk reporter at den kom som en konsekvens av Italias GP i september, der det spredte seg en oppfatning om at McLaren favoriserte Norris fremfor Piastri etter at McLaren beordret sine førere til å bytte plass etter at et tregt pit-stop forsinket den britiske føreren på slutten av løpet.

Mange har oppfattet det slik at McLaren favoriserer Norris, som på det tidspunktet lå bak Piastri, men som nå har gått forbi ham. Piastri har på pressekonferanser benektet favoriseringen av sin teamkamerat.