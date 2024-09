Lando Norris setter seg bak rattet i en fungerende Lego Technic McLaren P1 i full størrelse

HQ

Lego og McLaren har de siste årene vært som to fugler av en fjær, med det danske byggeklossfirmaet som har bygget McLarens superbiler og Formel 1-biler. Nå har de trappet opp innsatsen betydelig.

Lego har skapt en fungerende McLaren P1 i full størrelse av Lego Technic-deler. Totalt har det gått med 342 817 individuelle Technic-elementer for å fullføre oppgaven, og modellen drives av en elektrisk motor og har fungerende styring som Formel 1-føreren Lando Norris fikk god bruk for da han testet modellen rundt på Silverstone Circuit i Storbritannia.

Denne modellen er faktisk så spesiell at den er det første store bygget Lego noensinne har laget som er i stand til å styre og kjøre en hel runde rundt en racerbane. Lego nevnte aldri rundetiden til modellen, men bekreftet at det tok 8 344 timer å designe og bygge den, at 23 spesialister fra Lego og McLaren samarbeidet om prosjektet, og at den veide 1220 kg, med dimensjoner på 4,98 m lang, 2,101 m bred og 1,133 m høy.

Lego vil ikke selge dette settet (heldigvis), da det sannsynligvis vil sette deg tilbake flere tusen pund, i det minste.

Dette er en annonse: