Lando Norris står fast ved sin kritikk av det nye Formel 1-reglementet: "kunstig", "kaotisk", potensielt farlig

Lando Norris har vært en av de mest frittalende kritikerne av de nye Formel 1-bilene, og sa at de hadde gått fra å være "de beste bilene som noen gang er laget i Formel 1 og de fineste å kjøre, til sannsynligvis de verste", en dag før Australias Grand Prix sist søndag. Den hybride energikilden (50/50 drivstoff og elektrisk) og den nye "Overtake"-modusen som gir bilene små hastighetsøkninger, noe Charles Leclerc sammenlignet med soppene i Mario Kart.

Etter løpet i Melbourne på søndag, der han endte på femteplass, sto Norris ved sin mening og sa at løpet hadde "alt for mye kaos", og tror det kan skje en stor ulykke: "Det er vi som bare venter på at noe skal skje og at noe skal gå helt forferdelig galt" (via Motorsport).

Norris spådde at fartsøkningene vil få førerne til å "jojoe" oftere, og det ble bekreftet da det ble rapportert at det var 125 forbikjøringer totalt i Australias GP i år, sammenlignet med 45 i fjor. "Avhengig av hva folk gjør, kan du ha 30, 40, 50 km/t hastighet", med henvisning til fartsforskjellen mellom bilene. "Når noen kjører på noen i den hastigheten, kommer du til å fly og du kommer til å gå over gjerdet og du kommer til å gjøre mye skade på deg selv og kanskje på andre. Det er en ganske forferdelig ting å tenke på".

For Norris er den typen racing "kunstig, avhengig av hva motorenheten bestemmer seg for å gjøre og gjør tilfeldig til tider. Du blir bare forbikjørt av fem biler, eller så kan du ikke gjøre noe med det noen ganger. Det er ingenting vi kan endre på, så det er ikke noe poeng i å si mer,", la den regjerende verdensmesteren til.