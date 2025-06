Lando Norris tar fullt ansvar for krasj mot McLaren-lagkamerat: "Det er å være dum som jeg var"

HQ

Etter måneder med dominans hadde McLaren en av sine verst tenkelige helger i Canada, der Oscar Piastri endte på fjerdeplass, bak tittelforfølgerne George Russell og Max Verstappen... mens Lando Norris ikke fullførte, da han måtte bryte etter en kollisjon han selv forårsaket.

I runde 67 av 70 forsøkte Norris å passere Piastri for å ta fjerdeplassen. Men Piasti bremset for sent, og Norris kolliderte inn i bakenden på bilen hans. Piastri ble ikke skadet, men Norris' bil ble såpass skadet at han måtte bryte. Han fikk senere en fem sekunders straff, selv om det ikke påvirket resultatet ettersom han ikke fullførte.

Norris tok på seg hele skylden for hendelsen: "Det var min feil, jeg tar hele skylden, så jeg ber om unnskyldning til hele teamet mitt og til Oscar for å ha forsøkt noe slikt" og la til at selv om han kjempet for et mesterskap, så er det en måte å gjøre det på "gode, rettferdige trekk, og så er det å være dum som jeg var på slutten (via F1.com).