Lando Norris vinner Laureus-prisen for årets gjennombrudd, men er han virkelig et "gjennombrudd" lenger som 26-åring?

Den 26 år gamle F1-føreren fra McLaren Lando Norris tok en stor pris under Laureus World Sports Awards 2026, da han vant Breakthrough of Year, som en anerkjennelse av seieren i Formel 1-VM. Han ble den femte Formel 1-føreren som har vunnet prisen for årets gjennombrudd, etter Nico Rosberg (2017), Daniel Ricciardo (2015), Jenson Button (2010), Lewis Hamilton (2008) og Juan Pablo Montoya (2002).

"Jeg klarte å vinne Laureus World Breakthrough of the Year Award, en av de mest prestisjefylte prisene en idrettsutøver kan vinne. Til alle som stemte på meg, til Laureus' nominasjonspanel, tusen takk for at dere tildelte meg denne utrolige prisen", sa Norris i en innspilt tale, ettersom han ikke kunne være til stede under prisutdelingen i Spania.

Kan Norris regnes som et gjennombrudd lenger?

Laureus-kanalen fremhevet at Norris oppnådde sin første VM-dobbel siden 1998, og ga også æren til teamkamerat Oscar Piastri fra McLaren. Norris' seier var imponerende, spesielt med presset fra Max Verstappen og Oscar Piastri i mesterskapet... men 26 år gammel, og etter å ha tilbrakt seks hele sesonger i Formel 1 før seierssesongen - med andreplass i 2024, og sjetteplass i 2021 og 2023 - er han virkelig en gjennombruddsstjerne lenger?

Norris konkurrerte med langt yngre idrettsutøvere i denne kategorien: dartverdensmester Luke Littler (18 år i 2025), tennisgjennombruddsstjernen Joao Fonseca (fylte 19 år i august), PSGs perle Désiré Doué (var 19 år da han vant Champions League), og den 12 år gamle svømmeren Yu Zidi.

Det andre unntaket i kategorien var Shai Gilgeous-Alexander, 27 år gammel, NBA-mester og MVP i 2025, men neppe en gjennombruddsstjerne ettersom han hadde tilbrakt seks sesonger i NBA, hvorav fem med Oklahoma City Thunder, før sin bemerkelsesverdige 2024/25-sesong.

Tidligere vinnere av prisen for årets gjennombrudd inkluderer Lamine Yamal, Jude Bellingham, Carlos Alcaraz, Emma Raducanu og Patrick Mahomes, som var betydelig yngre, eller i starten av karrieren, da de vant utmerkelsen... Synes du Lando Norris burde ha vært nominert til kategorien Årets idrettsutøver i stedet?