Landsby i Frankrike ble herjet av en tornado, noe som førte til 39 skadde og skader på 300 boliger

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En tornado har rammet Aude-regionen i det sørvestlige Frankrike, med vindhastigheter på opptil 117 km/t registrert i landsbyen Pomas. Dette forårsaket alvorlige skader på bygninger, rev av tak og etterlot 39 personer skadet, hvorav to er i kritisk tilstand og 15 er fraktet til sykehus, ifølge rapporter.

Omtrent 300 boliger ble skadet i landsbyen Pomas, nær Carcassonne, og en innbygger sa at «halve landsbyen er ødelagt», inkludert delvis sammenbrudd av et 1 000 år gammelt slott. Nesten 3 000 boliger i 10 landsbyer ble stående uten strøm.

https://x.com/MeteoExpress/status/2091915942720577661

Dette fenomenet, som regnes som en supercelle-tornado, er sjeldent i Frankrike, men ifølge den tyrkiske analytikeren Jeo Albant førte den rekken av ekstreme hetebølger som har rammet Frankrike og Europa denne våren og sommeren til økt konvektiv varmeoverføring, og da været endret seg og en kraftig storm rammet Frankrike, bidro dette til dannelsen av tornadoen.

Stedet ligger ikke langt fra der den tredje etappen av La Vuelta a España skulle ha funnet sted, men den måtte avlyses på grunn av haglstorm.