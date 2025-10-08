Landskampferie i oktober 2025: alle VM 2026-kvalifiseringskamper i Europa
Dette er alle VM-kvalifiseringskampene for VM 2026 mellom 9.-14. oktober.
Sesongens andre landslagspause finner sted i løpet av denne og neste uke, da VM-kvalifiseringskampene fortsetter for de europeiske nasjonene (i Sør-Amerika og Asia blir det vennskapskamper). Denne uken er nest siste kampdag i gruppespillet i kvalifiseringen, og kan bli avgjørende for nasjonene som ønsker å delta i VM 2026 i USA, Canada og Mexico.
Denne helgen stopper de hjemlige ligaene i to uker, og følgende kamper vil bli spilt :
Kampdag 7 i kvalifiseringen til VM 2026
(Tider i CET, en time tidligere i Storbritannia)
Torsdag 9. oktober
- Finland - Litauen: 18:00
- Malta - Nederland: 20:45
- Tsjekkia - Kroatia: 20:45
- Østerrike - San Marino: 20:45
- Skottland - Hellas: 20:45
- Færøyene - Montenegro: 20:45
- Kypros - Bosnia-Hercegovina: 20:45
- Hviterussland - Danmark: 20:45
Fredag 10. oktober
- Kasakhstan - Liechtenstein: 16:00
- Belgia - Nord-Makedonia: 20:45
- Island - Ukraina: 20:45
- Frankrike - Aserbajdsjan: 20:45
- Tyskland - Luxembourg: 20:45
- Sverige - Sveits: 20:45
- Nord-Irland - Slovakia: 20:45
- Kosovo - Slovenia: 20:45
Lørdag 11. oktober
- Latvia - Andorra: 15.00
- Ungarn - Armenia: 18.00
- Norge - Israel: 18.00
- Bulgaria - Tyrkia: 20.45
- Estland - Italia: 20.45
- Portugal - Irland: 20.45
- Serbia - Albania: 20:45
- Spania - Georgia: 20:45
Kampdag 8 i kvalifiseringen til VM 2026
Søndag 12. oktober
- San Marino - Kypros: 15:00
- Skottland - Hviterussland: 18:00
- Nederland - Finland: 18:00
- Færøyene - Tsjekkia: 18:00
- Danmark - Hellas: 20:45
- Kroatia - Gibraltar: 20:45
- Romania - Østerrike: 20:45
- Litauen - Polen: 20:45
Mandag 13. oktober
- Nord-Makedonia - Kasakhstan: 20:45
- Nord-Irland - Tyskland: 20:45
- Slovenia - Sveits: 20:45
- Ukraina - Aserbajdsjan: 20:45
- Sverige - Kosovo: 20:45
- Wales - Belgia: 20:45
- Slovakia - Luxembourg: 20:45
- Island - Frankrike: 20:45
Tirsdag 14. oktober
- Estland - Moldova: 18:00
- Italia - Israel: 20:45
- Portugal - Ungarn: 20:45
- Andorra - Serbia: 20:45
- Spania - Bulgaria: 20:45
- Tyrkia - Georgia: 20:45
- Latvia - England: 20:45
- Irland - Armenia: 20:45
Når er de neste landslagspausene?
Årets siste landslagspause og avslutningen av gruppespillet er den 13.-18. november 2025.
Etter det vil trekningen av VM 2026 finne sted 5. desember 2025, selv om seks plasser ikke er avgjort: UEFA-sluttspillet (for lag som ender som nummer to i sine grupper) vil avgjøre fire kvalifiserte lag, og sluttspillet mellom forbundene vil avgjøre to andre plasser. De vil finne sted mellom 23.-31. mars 2026.