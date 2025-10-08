Gamereactor

Landskampferie i oktober 2025: alle VM 2026-kvalifiseringskamper i Europa

Dette er alle VM-kvalifiseringskampene for VM 2026 mellom 9.-14. oktober.

HQ

Sesongens andre landslagspause finner sted i løpet av denne og neste uke, da VM-kvalifiseringskampene fortsetter for de europeiske nasjonene (i Sør-Amerika og Asia blir det vennskapskamper). Denne uken er nest siste kampdag i gruppespillet i kvalifiseringen, og kan bli avgjørende for nasjonene som ønsker å delta i VM 2026 i USA, Canada og Mexico.

Denne helgen stopper de hjemlige ligaene i to uker, og følgende kamper vil bli spilt :

Kampdag 7 i kvalifiseringen til VM 2026

(Tider i CET, en time tidligere i Storbritannia)

Torsdag 9. oktober


  • Finland - Litauen: 18:00

  • Malta - Nederland: 20:45

  • Tsjekkia - Kroatia: 20:45

  • Østerrike - San Marino: 20:45

  • Skottland - Hellas: 20:45

  • Færøyene - Montenegro: 20:45

  • Kypros - Bosnia-Hercegovina: 20:45

  • Hviterussland - Danmark: 20:45

Fredag 10. oktober


  • Kasakhstan - Liechtenstein: 16:00

  • Belgia - Nord-Makedonia: 20:45

  • Island - Ukraina: 20:45

  • Frankrike - Aserbajdsjan: 20:45

  • Tyskland - Luxembourg: 20:45

  • Sverige - Sveits: 20:45

  • Nord-Irland - Slovakia: 20:45

  • Kosovo - Slovenia: 20:45

Lørdag 11. oktober


  • Latvia - Andorra: 15.00

  • Ungarn - Armenia: 18.00

  • Norge - Israel: 18.00

  • Bulgaria - Tyrkia: 20.45

  • Estland - Italia: 20.45

  • Portugal - Irland: 20.45

  • Serbia - Albania: 20:45

  • Spania - Georgia: 20:45

Kampdag 8 i kvalifiseringen til VM 2026

Søndag 12. oktober


  • San Marino - Kypros: 15:00

  • Skottland - Hviterussland: 18:00

  • Nederland - Finland: 18:00

  • Færøyene - Tsjekkia: 18:00

  • Danmark - Hellas: 20:45

  • Kroatia - Gibraltar: 20:45

  • Romania - Østerrike: 20:45

  • Litauen - Polen: 20:45

Mandag 13. oktober


  • Nord-Makedonia - Kasakhstan: 20:45

  • Nord-Irland - Tyskland: 20:45

  • Slovenia - Sveits: 20:45

  • Ukraina - Aserbajdsjan: 20:45

  • Sverige - Kosovo: 20:45

  • Wales - Belgia: 20:45

  • Slovakia - Luxembourg: 20:45

  • Island - Frankrike: 20:45

Tirsdag 14. oktober


  • Estland - Moldova: 18:00

  • Italia - Israel: 20:45

  • Portugal - Ungarn: 20:45

  • Andorra - Serbia: 20:45

  • Spania - Bulgaria: 20:45

  • Tyrkia - Georgia: 20:45

  • Latvia - England: 20:45

  • Irland - Armenia: 20:45

Når er de neste landslagspausene?

Årets siste landslagspause og avslutningen av gruppespillet er den 13.-18. november 2025.

Etter det vil trekningen av VM 2026 finne sted 5. desember 2025, selv om seks plasser ikke er avgjort: UEFA-sluttspillet (for lag som ender som nummer to i sine grupper) vil avgjøre fire kvalifiserte lag, og sluttspillet mellom forbundene vil avgjøre to andre plasser. De vil finne sted mellom 23.-31. mars 2026.

