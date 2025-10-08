Landskampferie i oktober 2025: alle VM 2026-kvalifiseringskamper i Europa

HQ

Sesongens andre landslagspause finner sted i løpet av denne og neste uke, da VM-kvalifiseringskampene fortsetter for de europeiske nasjonene (i Sør-Amerika og Asia blir det vennskapskamper). Denne uken er nest siste kampdag i gruppespillet i kvalifiseringen, og kan bli avgjørende for nasjonene som ønsker å delta i VM 2026 i USA, Canada og Mexico.

Denne helgen stopper de hjemlige ligaene i to uker, og følgende kamper vil bli spilt :

Kampdag 7 i kvalifiseringen til VM 2026

(Tider i CET, en time tidligere i Storbritannia)

Torsdag 9. oktober



Finland - Litauen: 18:00



Malta - Nederland: 20:45



Tsjekkia - Kroatia: 20:45



Østerrike - San Marino: 20:45



Skottland - Hellas: 20:45



Færøyene - Montenegro: 20:45



Kypros - Bosnia-Hercegovina: 20:45



Hviterussland - Danmark: 20:45



Fredag 10. oktober



Kasakhstan - Liechtenstein: 16:00



Belgia - Nord-Makedonia: 20:45



Island - Ukraina: 20:45



Frankrike - Aserbajdsjan: 20:45



Tyskland - Luxembourg: 20:45



Sverige - Sveits: 20:45



Nord-Irland - Slovakia: 20:45



Kosovo - Slovenia: 20:45



Lørdag 11. oktober



Latvia - Andorra: 15.00



Ungarn - Armenia: 18.00



Norge - Israel: 18.00



Bulgaria - Tyrkia: 20.45



Estland - Italia: 20.45



Portugal - Irland: 20.45



Serbia - Albania: 20:45



Spania - Georgia: 20:45



Kampdag 8 i kvalifiseringen til VM 2026

Søndag 12. oktober



San Marino - Kypros: 15:00



Skottland - Hviterussland: 18:00



Nederland - Finland: 18:00



Færøyene - Tsjekkia: 18:00



Danmark - Hellas: 20:45



Kroatia - Gibraltar: 20:45



Romania - Østerrike: 20:45



Litauen - Polen: 20:45



Mandag 13. oktober



Nord-Makedonia - Kasakhstan: 20:45



Nord-Irland - Tyskland: 20:45



Slovenia - Sveits: 20:45



Ukraina - Aserbajdsjan: 20:45



Sverige - Kosovo: 20:45



Wales - Belgia: 20:45



Slovakia - Luxembourg: 20:45



Island - Frankrike: 20:45



Tirsdag 14. oktober



Estland - Moldova: 18:00



Italia - Israel: 20:45



Portugal - Ungarn: 20:45



Andorra - Serbia: 20:45



Spania - Bulgaria: 20:45



Tyrkia - Georgia: 20:45



Latvia - England: 20:45



Irland - Armenia: 20:45



Når er de neste landslagspausene?

Årets siste landslagspause og avslutningen av gruppespillet er den 13.-18. november 2025.

Etter det vil trekningen av VM 2026 finne sted 5. desember 2025, selv om seks plasser ikke er avgjort: UEFA-sluttspillet (for lag som ender som nummer to i sine grupper) vil avgjøre fire kvalifiserte lag, og sluttspillet mellom forbundene vil avgjøre to andre plasser. De vil finne sted mellom 23.-31. mars 2026.