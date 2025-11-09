Landslagspause i november: Alle (og de siste) VM-kvalifiseringskampene neste uke for UEFA
De fleste av de VM-kvalifiserte nasjonene i Europa blir avgjort sent neste uke og uken etter.
Årets siste landslagspause nærmer seg: De hjemlige ligaene stopper opp etter denne helgen, da spillerne igjen kalles inn til landslagsoppdrag, og for mange europeiske spillere er dette en avgjørende uke, da VM-kvalifiseringskampene for UEFA avsluttes, og så langt er det bare ett europeisk lag som er matematisk kvalifisert til VM 2026 i Nord-Amerika etter de foregående kampdagene (England).
Mens andre kontinenter spiller vennskapskamper, vil alle øyne være rettet mot Europa mellom torsdag 13. november og tirsdag 18. november, for de to siste kampdagene i gruppespillet. Dette er programmet for internasjonal fotball neste uke :
Kampdag 9
Torsdag 13. november
- Norge mot Estland: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Armenia mot Ungarn: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Aserbajdsjan mot Island: 18:00 CET, 17:00 GMT
- England mot Serbia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Moldova mot Italia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Irland mot Portugal: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Frankrike mot Ukraina: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Andorra mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT
Fredag 14. november
- Finland mot Malta: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Kroatia mot Færøyene: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Slovakia mot Nord-Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Luxembourg mot Tyskland: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Gibraltar mot Montenegro: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Polen mot Nederland: 20:45 CET, 19:45 GMT
Lørdag 15. november
- Kasakhstan mot Belgia: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Tyrkia mot Bulgaria: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Liechtenstein mot Wales: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Georgia mot Spania: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Kypros mot Østerrike: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Bosnia-Hercegovina mot Romania: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Danmark mot Hviterussland: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Slovenia mot Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Hellas mot Skottland: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Sveits mot Sverige: 20:45 CET, 19:45 GMT
Kampdag 10
Søndag 16. november
- Ungarn mot Irland: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Portugal mot Armenia: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Ukraina mot Island: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Aserbajdsjan mot Frankrike: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Serbia mot Latvia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Albania mot England: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Italia mot Norge: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Israel mot Moldova: 20:45 CET, 19:45 GMT
Mandag 17. november
- Malta mot Polen 20:45 CET, 19:45 GMT
- Tsjekkia mot Gibraltar 20:45 CET, 19:45 GMT
- Nederland mot Litauen 20:45 CET, 19:45 GMT
- Tyskland mot Slovakia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Nord-Irland mot Luxembourg 20:45 CET, 19:45 GMT
- Montenegro mot Kroatia 20:45 CET, 19:45 GMT
Tirsdag 18. november
- Romania mot San Marino 20:45 CET, 19:45 GMT
- Hviterussland mot Hellas 20:45 CET, 19:45 GMT
- Bulgaria mot Georgia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Spania mot Tyrkia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Sverige mot Slovenia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Wales mot Nord-Makedonia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Kosovo mot Sveits 20:45 CET, 19:45 GMT
- Belgia mot Liechtenstein 20:45 CET, 19:45 GMT
- Østerrike mot Bosnia-Hercegovina 20:45 CET, 19:45 GMT
- Skottland mot Danmark 20:45 CET, 19:45 GMT
Når er de neste landslagspausene?
Dette er årets siste landslagspause. Trekningen til VM 2026 finner sted 5. desember 2025, selv om seks plasser ikke er avgjort, og avgjøres mellom 23.-31. mars 2026. Det vil være fire plasser tilgjengelig for UEFA-sluttspillet (for lag som ender som nummer to i sine grupper), mens sluttspillet mellom forbundene (alle andre forbund unntatt Europa) vil avgjøre to andre plasser.