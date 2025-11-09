Landslagspause i november: Alle (og de siste) VM-kvalifiseringskampene neste uke for UEFA

HQ

Årets siste landslagspause nærmer seg: De hjemlige ligaene stopper opp etter denne helgen, da spillerne igjen kalles inn til landslagsoppdrag, og for mange europeiske spillere er dette en avgjørende uke, da VM-kvalifiseringskampene for UEFA avsluttes, og så langt er det bare ett europeisk lag som er matematisk kvalifisert til VM 2026 i Nord-Amerika etter de foregående kampdagene (England).

Mens andre kontinenter spiller vennskapskamper, vil alle øyne være rettet mot Europa mellom torsdag 13. november og tirsdag 18. november, for de to siste kampdagene i gruppespillet. Dette er programmet for internasjonal fotball neste uke :

Kampdag 9

Torsdag 13. november



Norge mot Estland: 18:00 CET, 17:00 GMT



Armenia mot Ungarn: 18:00 CET, 17:00 GMT



Aserbajdsjan mot Island: 18:00 CET, 17:00 GMT



England mot Serbia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Moldova mot Italia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Irland mot Portugal: 20:45 CET, 19:45 GMT



Frankrike mot Ukraina: 20:45 CET, 19:45 GMT



Andorra mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Fredag 14. november



Finland mot Malta: 18:00 CET, 17:00 GMT



Kroatia mot Færøyene: 20:45 CET, 19:45 GMT



Slovakia mot Nord-Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Luxembourg mot Tyskland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Gibraltar mot Montenegro: 20:45 CET, 19:45 GMT



Polen mot Nederland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Lørdag 15. november



Kasakhstan mot Belgia: 15:00 CET, 14:00 GMT



Tyrkia mot Bulgaria: 18:00 CET, 17:00 GMT



Liechtenstein mot Wales: 18:00 CET, 17:00 GMT



Georgia mot Spania: 18:00 CET, 17:00 GMT



Kypros mot Østerrike: 18:00 CET, 17:00 GMT



Bosnia-Hercegovina mot Romania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Danmark mot Hviterussland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Slovenia mot Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT



Hellas mot Skottland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Sveits mot Sverige: 20:45 CET, 19:45 GMT



Kampdag 10

Søndag 16. november



Ungarn mot Irland: 15:00 CET, 14:00 GMT



Portugal mot Armenia: 15:00 CET, 14:00 GMT



Ukraina mot Island: 18:00 CET, 17:00 GMT



Aserbajdsjan mot Frankrike: 18:00 CET, 17:00 GMT



Serbia mot Latvia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Albania mot England: 20:45 CET, 19:45 GMT



Italia mot Norge: 20:45 CET, 19:45 GMT



Israel mot Moldova: 20:45 CET, 19:45 GMT



Mandag 17. november



Malta mot Polen 20:45 CET, 19:45 GMT



Tsjekkia mot Gibraltar 20:45 CET, 19:45 GMT



Nederland mot Litauen 20:45 CET, 19:45 GMT



Tyskland mot Slovakia 20:45 CET, 19:45 GMT



Nord-Irland mot Luxembourg 20:45 CET, 19:45 GMT



Montenegro mot Kroatia 20:45 CET, 19:45 GMT



Tirsdag 18. november



Romania mot San Marino 20:45 CET, 19:45 GMT



Hviterussland mot Hellas 20:45 CET, 19:45 GMT



Bulgaria mot Georgia 20:45 CET, 19:45 GMT



Spania mot Tyrkia 20:45 CET, 19:45 GMT



Sverige mot Slovenia 20:45 CET, 19:45 GMT



Wales mot Nord-Makedonia 20:45 CET, 19:45 GMT



Kosovo mot Sveits 20:45 CET, 19:45 GMT



Belgia mot Liechtenstein 20:45 CET, 19:45 GMT



Østerrike mot Bosnia-Hercegovina 20:45 CET, 19:45 GMT



Skottland mot Danmark 20:45 CET, 19:45 GMT



Når er de neste landslagspausene?

Dette er årets siste landslagspause. Trekningen til VM 2026 finner sted 5. desember 2025, selv om seks plasser ikke er avgjort, og avgjøres mellom 23.-31. mars 2026. Det vil være fire plasser tilgjengelig for UEFA-sluttspillet (for lag som ender som nummer to i sine grupper), mens sluttspillet mellom forbundene (alle andre forbund unntatt Europa) vil avgjøre to andre plasser.