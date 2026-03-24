Landslagspausen i mars 2026: Liste over vennskapskamper for Spania, Tyskland, England, Frankrike...
Alle vennskapskampene mellom 26. mars og 31. mars, under sluttspillet i VM.
Den siste landslagspausen i fotball før VM 2026 i juni finner sted senere denne uken og uken etter, med noen nøkkelkamper: sluttspillet mellom forbundene og siste fase av EM-kvalifiseringen, med de seks gjenværende plassene til VM, og land som Italia, Danmark, Irland, Sverige og Tsjekkia som fortsatt er med i kampen.
Resten av landene som allerede har kvalifisert seg til VM (eller ikke har gjort det), skal fortsatt spille i mars, mellom 25. og 31. mars, en serie vennskapskamper som ikke har så stor betydning utover å fungere som en generalprøve for VM i juni. Her er alle vennskapskampene du kan følge denne måneden :
Vennskapskamper fra 25. mars til 1. april:
(Tider i CET eller CEST etter helgens tidsomstilling, en time tidligere i Storbritannia).
Onsdag 25. mars:
- Kasakhstan mot Namibia: 13:00
Torsdag 26. mars
- Tanzania mot Liechtenstein: 15:30
- Moldova mot Litauen: 16:00
- Georgia mot Israel: 18:00
- Kypros mot Hviterussland: 18:00
- Brasil mot Frankrike: 21:00
Fredag 27. mars
- Kroatia mot Colombia: 00:30
- New Zealand mot Finland: 07:15
- Salomonøyene mot Bulgaria: 09:30
- Kenya mot Estland: 17:00
- Østerrike mot Ghana: 18:00
- Montenegro mot Andorra: 18:00
- Hellas mot Paraguay: kl. 20.00
- Nederland mot Norge: 20:45
- Sveits mot Tyskland: 20:45
- England mot Uruguay: 20:45
- Spania mot Serbia: 21:00
Lørdag 28. mars
- San Marino mot Færøyene: 15:00
- Aserbajdsjan mot St. Lucia: 16:00
- Ungarn mot Slovenia: 18:00
- Canada mot Island: 18:00
- Skottland mot Japan: 18:00
- USA mot Belgia: 20:30
Søndag 29. mars
- Mexico mot Portugal: 03:00
- Litauen mot Georgia 15:00
- Armenia mot Hviterussland: 16:00
- Colombia mot Frankrike: 21:00
Mandag 30. mars
- Cabo Verde mot Finland: 05.00
- Kypros mot Moldova: 18.00
- Tyskland mot Ghana: 20.45
Tirsdag 31. mars
- Kasakhstan mot Komorene: 14:00
- Norge mot Sveits: 18:00
- Montenegro mot Slovenia: 18:00
- San Marino mot Andorra: 18:00
- Serbia mot Saudi-Arabia 18:00
- Haiti mot Island: 18:30
- Ungarn mot Hellas: 19:00
- Cote d'Ivoir mot Skottland: 20:30
- Nederland mot Ecuador: 20:45
- England mot Japan: 20:45
- Østerrike mot Korea: 20:45
- Spania mot Egypt: 21:00
Onsdag 1. april
- USA mot Portugal: 01:00
- Brasil mot Kroatia: kl. 02.00
- Mexico mot Belgia: 03:00