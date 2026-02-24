Landsomfattende strømbrudd rammer Den dominikanske republikk

HQ

Den dominikanske republikk ble mandag rammet av et landsomfattende strømbrudd etter en alvorlig feil i det nasjonale strømnettet, opplyser myndighetene. Strømbruddet, som inntraff rundt kl. 10.50, forstyrret trafikken, stanset offentlig transport og tvang noen virksomheter til å stenge mens mannskapene arbeidet med å gjenopprette strømmen.

Energi- og gruveminister Joel Santos sa at strømbruddet ble utløst av en feil i en bryter på en overføringslinje som sendte systemet i beskyttelsesmodus. Det statseide Dominican Electricity Transmission Company la til at landets viktigste kraftverk uventet kuttet produksjonen før middagstid, noe som førte til en kaskade av nedstengninger i hele nettverket.

Midt på ettermiddagen var strømnettet gjenopprettet til nesten 30 % av normal kapasitet. Sykehus, vannsystemer, flyplasser og kollektivtransport ble drevet med reservegeneratorer, sa Santos. Den karibiske nasjonen, der strømbrudd er relativt vanlig, opplevde sist et landsomfattende strømbrudd i november...