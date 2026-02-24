Landsomfattende strømbrudd rammer Den dominikanske republikk
En feil på en overføringslinje slår ut strømmen for andre gang på tre måneder.
Den dominikanske republikk ble mandag rammet av et landsomfattende strømbrudd etter en alvorlig feil i det nasjonale strømnettet, opplyser myndighetene. Strømbruddet, som inntraff rundt kl. 10.50, forstyrret trafikken, stanset offentlig transport og tvang noen virksomheter til å stenge mens mannskapene arbeidet med å gjenopprette strømmen.
Energi- og gruveminister Joel Santos sa at strømbruddet ble utløst av en feil i en bryter på en overføringslinje som sendte systemet i beskyttelsesmodus. Det statseide Dominican Electricity Transmission Company la til at landets viktigste kraftverk uventet kuttet produksjonen før middagstid, noe som førte til en kaskade av nedstengninger i hele nettverket.
Midt på ettermiddagen var strømnettet gjenopprettet til nesten 30 % av normal kapasitet. Sykehus, vannsystemer, flyplasser og kollektivtransport ble drevet med reservegeneratorer, sa Santos. Den karibiske nasjonen, der strømbrudd er relativt vanlig, opplevde sist et landsomfattende strømbrudd i november...