Langsom forbrukerinteresse for PlayStation 5 Pro

Til tross for en relativt sterk start på salget, har interessen for PlayStation 5 Pro avtatt betydelig blant forbrukerne siden høsten i fjor, ogifølge analytiker Mat Piscatella i Circana ligger salget av Pro langt bak forgjengeren. Den høye prislappen og mangelen på en optisk stasjon sies å være to av de største medvirkende faktorene. Analytikerne sier at Pro hovedsakelig er rettet mot hardcore-spillere med dype lommer og er vanskelig å selge til massene.

Det finnes imidlertid et mulig lyspunkt, og analytikerne tror at fremtidige spillutgivelser som fullt ut utnytter kraften i PlayStation 5 Pro, kan øke interessen.

Har du eller planlegger du å skaffe deg en PlayStation 5 Pro?