Lanseringen av Grand Theft Auto VI vil ikke skje samtidig, og fans planlegger allerede å endre regioninnstillingen på konsollene sine

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Grand Theft Auto VI Lanseres 19. november. Med mindre det skjer en større katastrofe, ser det mer og mer ut til at spillet faktisk vil komme ut på den lanseringsdatoen. Det er imidlertid ikke blitt avslørt noen plan for nøyaktig når spillet skal slippes. Det viser seg at Rockstar lar deg logge inn så snart klokken slår midnatt den 19. november, uansett hvor i verden du befinner deg.

Men, som GTAVice har oppdaget, betyr dette at lanseringstidspunktet varierer avhengig av tidssone. GTA-fans i New Zealand blir de første som får spille, siden den newzealandske tidssonen er den første som går over til 19. november. Noen spillere i andre regioner må vente i over 12 timer før de får tak i spillet, og vil sannsynligvis ønske å unngå spoilere når spillere over hele verden begynner å legge ut sine første offisielle klipp.

Det finnes en måte å bli med de newzealandske spillerne som kommer seg inn i Vice City først, og det er ved å endre konsollens region. Dette er ganske enkelt å gjøre på en Xbox Series X/S, men på Sony-konsoller kan du ikke bare bytte region på PlayStation-en din med et fingerknips. Du må opprette en ny konto, med New Zealand som valgt region og et NZ-gavekort for å finansiere den (via IGN).

Den eneste regionen hvor det ser ut til at « Grand Theft Auto VI ikke lanseres ved midnatt, er USA. De som befinner seg i den østlige tidssonen må fortsatt spille fra midnatt, men spillere i den sentrale og stillehavstidssonen kan komme inn en time eller to tidligere, takket være at ET-tiden er den som låser opp spillet for alle i USA.