Lanseringen av versjon 1.0 av «No Rest for the Wicked» er utsatt til mars 2027

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Midt i mengden av spill som skal lanseres denne høsten, hadde utvikleren Moon Studios opprinnelig planlagt å være med på moroa ved å ta « No Rest for the Wicked ut av Early Access og lansere spillet i versjon 1.0, i tillegg til å bringe prosjektet til konsoll. Dette blir ikke lenger tilfelle, da 1.0-lanseringen er utsatt fra oktober til mars 2027.

I et innlegg på sosiale medier bekrefter Moon Studios-teamet at de er et «lite team, og vi holder spillene våre opp mot en standard vi ikke vil gå på akkord med.» Utvikleren forklarer videre at den nåværende versjonen av spillet er «nær, men nær er ikke godt nok for vår 1.0-lansering.»

Når det gjelder hva den ekstra tiden skal brukes til, lover Moon Studios at de vil fokusere på å forbedre ytelsen, stramme opp klassesystemet og generelt finpusse hele spillet. Dette er grunnen til at «vi heller vil bruke noen måneder til enn å lansere noe vi vet ikke er perfekt ennå.»

Den neste planen er å gjennomføre en åpen betatest av spillet i desember. Alle som har kjøpt spillet på Steam vil fortsatt kunne hente Founder's Pack-belønningene frem til 1. januar, mens PlayStation-fans nå også vil kunne forhåndsbestille spillet fra januar 2027. I tillegg er det en ny utgave av «Wicked Inside» på vei, og flere detaljer vil bli delt i løpet av kort tid.