Lanseringsdatoen for The Operator er bekreftet

Utvikleren Bureau 81 har kunngjort den nøyaktige utgivelsesdatoen for sin kommende narrative eventyrtittel The Operator. Opprinnelig ble det bekreftet at spillet skulle lanseres i juli, men nå vet vi også den endelige datoen.

Det blir 22. juli når fansen kan sjekke ut The Operator på PC. Tittelen blir sett på som en "konspirasjonsdrevet opplevelse inspirert av X-Files", og spillerne tar rollen som en ansatt i FDA-organisasjonen som har til oppgave å jakte på nettkriminelle. Målet er å fange den største fisken av dem alle, den beryktede og mest ettersøkte forbryteren HAL.

For å gjøre dette må du bruke video- og fotoanalysatorer, innbygger- og kjøretøydatabaser, chemscan-system, Notisblokk, og alt sammen på en fullt funksjonell datakonsoll. Med mange gåter og mysterier å løse, må du løse saken for å finne savnede personer, avdekke mord og stoppe cyberangrep, alt for å fange HAL.

Kommer du til å sjekke ut The Operator når det kommer 22. juli?