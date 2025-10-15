Lanseringstider: Her er når du kan begynne å spille Ninja Gaiden 4

HQ

Neste uke kommer til å bli en stor uke for mange spillere, for da kommer ikke bare Ninja Gaiden 4, men også PowerWash Simulator 2, og til og med The Outer Worlds 2 (for alle eiere av den dyreste utgaven som åpner for fem dager med tidlig tilgang). Apropos det førstnevnte spillet i denne samlingen, nå har lanseringstidene for spillet blitt avslørt, noe som betyr at vi vet nøyaktig når du kan begynne å spille Ninja Gaiden 4.

For de av oss i Storbritannia og Europa er lanseringstiden som følger :



Storbritannia - 21. oktober kl. 1:00 BST



Vest- og Sentral-Europa - 21. oktober kl. 02.00 CEST



Øst-Europa - 21. oktober kl. 03.00 EEST



For resten av verden finner du den faste lanseringstiden for Ninja Gaiden 4 nedenfor.