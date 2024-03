Lanseringstraileren til Lightyear Frontiers viser det søte livet som romfarmer

HQ

I går fikk vi endelig fortelle deg hva vi synes om det svenske studioet Frame Breaks kommende Lightyear Frontier, som lanseres som en Early Access-tittel til både PC og Xbox Series S/X på tirsdag. Og hvis du har lest anmeldelsen vår vet du at vi likte det veldig godt.

Hvis du føler at du fortsatt vil se mer av denne unike romfarmer-simulatoren før du bestemmer deg for å kjøpe den har vi nå også lanseringstraileren å by på. Her får vi se ulike aspekter av spillet, fra de første skrittene i en ny verden til å bygge din egen gård og spille sammen med opptil tre venner - i tillegg til en god titt på den vakre grafikken.

Ta en titt på videoen nedenfor, og husk at det også er inkludert i Game Pass hvis du vil prøve denne svært fredelige tittelen som vår anmelder kalte "virkelig et av de mest avslappende spillene jeg har spilt på mange år".