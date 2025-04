Lanterns beskrives som "True Detective i verdensrommet"

HQ

Humor, mystikk og magi - True Detective i verdensrommet. Det er omtrent slik HBOs kommende storbudsjettserie Lanterns blir beskrevet. Serien følger Hal Jordan og John Stewart, to intergalaktiske politimenn som blir dratt inn i et mørkt mysterium mens de etterforsker et mord i hjertet av USA.

Seriens regissør, James Hawes, prøver å være litt mer nyansert i sine sammenligninger, men innrømmer at det er klare paralleller mellom hans serie og HBOs krimdrama True Detective. I et intervju med The Hollywood Reporter sa Hawes :

"Når vi snakker tone, ser det ut og føles rotfestet. Du møter to menn, men det er humor og komikk i det som du ikke ville forventet i True Detective. Det er på mange måter en buddy cop-struktur med reiser i historien, frem og tilbake, som er veldig sofistikert. Chris Mundy har gjort en helt fantastisk jobb med teamet der, så jeg tror sammenligningen med True Detective er gyldig."

Hawes nevner også at han har funnet mye inspirasjon i Fargo og No Country for Old Men.

"Folk vil fortsatt si: 'Hva snakket du om?' til en viss grad, men jeg vil også trekke inn No Country for Old Men, Fargo og andre ting som har et amerikansk hjerte. Det er en ironisk humor, så det er definitivt mer vidd og humor enn det er i True Detective."

Det høres ut som en fascinerende blanding av drama, komedie og intergalaktisk kriminalitetsbekjempelse. Det blir spennende å se hvordan de klarer å binde alt dette sammen på en stilig og sammenhengende måte.

Så, hva er dine forventninger til Lanterns? Gleder du deg til serien?