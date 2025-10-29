Lanterns er "like mye en politiserie som en superheltserie"

HQ

Nå som Superman har sparket i gang live-action DCU, er slusene klare til å åpne seg, og snart kommer vi til å se mye fra James Gunn og Peter Safrans superheltunivers. Det neste prosjektet på listen er TV-serien Lanterns, som vil løse problemet med hvilken Green Lantern vi får se på skjermen ved å gi oss både Hal Jordan (Kyle Chandler) og John Stewart (Aaron Pierre). Guy Gardener (Nathan Fillion) er også med.

I en samtale med Men's Health om serien sa showrunner Chris Mundy at Lanterns er "like mye en buddy-politiserie som en superheltserie". Han beskrev også hvordan John Stewart og Hal Jordan kan komme på kant med hverandre i løpet av sesongen. "Serien vår handler på mange måter om erstatning - når bør noen tre til side, og når er det på tide at neste person tar over?" sier Mundy.

"Det er veldig viktig at de to karakterene drar og skyver på hverandre. Mye av Johns makt ligger i at han ikke biter på agnet, og at han forstår at han mister sin makt hvis han roper og skriker. Det er det vi prøver å formidle: Han vet at han hører til, så han trenger ikke å overkompensere."

Pierre kommenterte også viktigheten av å spille Stewart, og sa "For meg utstråler karakteren bare styrke og styrke. Den sulten etter å være den beste versjonen av deg selv, som også holder deg ansvarlig når du ikke er det."

Vi får håpe at denne live-action-representasjonen av Green Lanterns kan bli bedre enn Ryan Reynolds' mye utskjelte flopp fra 2011. Ikke akkurat noen høy standard, men likevel noe å strekke seg etter.