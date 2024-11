Lanterns kommer ut på samme tidspunkt som Supergirl, altså i midten av 2026

HQ

Den nye DCU-serien Lanterns er på vei, og selv om vi fortsatt har mange spennende prosjekter å se på i 2025, ser det ut til at dette blir en serie å følge med på året etter. Aaron Pierre som John Stewart, Kyle Chandler som Hal Jordan, og et mysterium som forener dem begge.

Det ser ut til å være hovedinnholdet i handlingen, ifølge James Gunn, som fortalte IGN at vi kan forvente at serien kommer omtrent samtidig som Supergirl: Woman of Tomorrow, som slippes i juni 2026.

Gunn sa mer om serien: "Chris [Mundy] og Tom [King] og Damon [Lindelof] har skrevet en fantastisk serie, en helt utrolig serie. Jeg er så spent på at folk skal få se dette. Den er veldig jordnær, veldig troverdig, veldig ekte. Den slags ting som du aldri ville trodd var sannheten om en Green Lanterns TV-serie. Og veldig menneskelig, voksen og fantastisk."

Noen fans hadde klaget over at Chandler skulle spille en eldre Hal Jordan enn de kanskje hadde forventet å se, men Gunn forklarte at avgjørelsen om karakterenes alder kom da serien ble skrevet. "Og historien de skrev passet til et par skuespillere som var i disse aldrene, så det var dem de valgte. Det var deres valg. Jeg støttet dem helt og holdent," sa han.