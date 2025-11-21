Lanterns offisielt forsinket til sensommeren 2026 på HBO

HQ

Frem til nå har det offisielle ordet vært at DC-serien Lanterns ville bli utgitt tidlig i 2026, etterfulgt av Supergirl i juni. Men tidligere denne måneden kom det ut en rapport som antydet at sistnevnte faktisk ville bli utgitt tidligere, noe som ville bety at Lanterns har blitt forsinket - noe mange ventet på siden vi fremdeles ikke engang har sett en trailer ennå.

Og nå har dette dessverre blitt bekreftet (via ComicBookMovie.com) av HBOs administrerende direktør Casey Bloys, som sier at strømmetjenesten "ser for seg en debut på slutten av sommeren 2026". Så Lanterns vil bli ganske betydelig forsinket, og kommer omtrent seks måneder etter planen.

Selv om vi har få detaljer, har Lanterns blitt beskrevet som en krysning av True Detective og superheltaction, der Hal Jordan (Kyle Chandler) og rookien John Stewart (Aaron Pierre) blir trukket inn i en drapsetterforskning i det amerikanske Midtvesten, som viser seg å ha koblinger til en større DCU-trussel. Vi vet også at Nathan Fillion vil gjenta sin rolle som Guy Gardner (en antihelt vi så i både Superman og Peacemaker: Sesong 2).