Lanterns produksjonen har offisielt startet

Et av de mest spennende kommende DCU-prosjektene er Lanterns, en TV-serie basert på Green Lantern Corps, men med en litt uvanlig tilnærming.

Som vi tidligere har rapportert, har serien blitt beskrevet som True Detective-inspirert, med to Lanterns, nykommeren John Stewart (Aaron Pierre) og Lantern veteranen Hal Jordan (Kyle Chandler), som skal løse et mord et sted i det amerikanske innlandet. Hvis du synes det høres uventet jordnært ut og et nytt problem for intergalaktiske politifolk - så er du ikke alene, og vi gleder oss til å se hva som skjer.

Nå bekrefter DCU-sjef James Gunn via Bluesky at produksjonen av Lanterns offisielt er i full gang, og deler det første bildet. Det er ingen kostymer i sikte, selv om vi får et glimt av en viss ring på den ene hånden, men det er trygt å si at John Stewart og Hal Jordan ser ut akkurat som de skal, ikke sant?

Tidlig neste år er det tid for premieren.