Lanterns ser ut til å ha blitt utsatt vekk fra "tidlig 2026"

Vi har flere ganger rapportert om Lanterns, som er den neste store TV-serien fra DCU. Den er filmet og er for tiden i postproduksjon for redigering og tilsetning av FX og andre elementer.

Planen var å slippe den tidlig i 2026, men tilsynelatende er det kanskje ikke tilfelle. I det siste nyhetsbrevet fra The Hollywood Reporter fant vi denne kommentaren om den siste episoden av Peacemaker: Sesong 2: "Finalen vil markere det siste av Gunn-verset vi får se før Supergirl i juni."

Siden Supergirl slippes i juni neste år, strider dette mot informasjonen om at Lanterns vil bli lansert tidlig i 2026, og Green Lanterns Podcast reagerte på dette. De kontaktet The Hollywood Reporter, som hevdet at informasjonen er korrekt. Dette er ikke det samme som en offisiell kunngjøring fra DC-film-sjef James Gunn, som har forholdt seg taus om saken, noe som kan tyde på at forsinkelsen er reell.

Dermed ser det ikke ut til at Lanterns slippes før Supergirl og vil derfor tidligst komme i juli, men mer sannsynlig høsten 2026. Serien har blitt beskrevet som "True Detective i verdensrommet" og dreier seg om heltene Hal Jordan (spilt av Kyle Chandler) og John Stewart (spilt av Aaron Pierre). I tillegg er det bekreftet at fanfavoritten Guy Gardner (spilt av Nathan Fillion, som gjorde seg bemerket i samme rolle i Superman) dukker opp.

Supergirl og Lanterns er ikke det eneste vi får se fra DCU neste år, for skrekkfilmen Clayface, basert på superskurken med samme navn, har premiere i september.