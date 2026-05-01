Lanterns vil debutere på HBO Max i august

Nylig begynte noen få rapporter å sirkulere som hevdet at DC Studios TV-serie, Lanterns, ville ha premiere på HBO Max i august. På dette tidspunktet hadde imidlertid ingen offisiell informasjon blitt delt av verken Warner Bros, DC Studios eller HBO. Dette har nå endret seg.

DC Studios' co-sjef, James Gunn, har gått ut på sosiale medier og bekreftet at Lanterns offisielt vil debutere på HBO Max den 16. august. Dette betyr at det nå også er bekreftet at det blir det neste DC Universe-prosjektet som følger etter Supergirl etter at den går på kino i slutten av juni. Faktisk ser det ut til å bli noen ganske travle måneder for DC Universe-fans, ettersom Clayface da vil følge Lanterns, som sannsynligvis kommer etter at serien er ferdig med å tilby sine episoder, ettersom Clayface er satt til en premiere i midten til slutten av oktober.

For mer fra Lanterns, kan du finne den siste traileren for serien nedenfor, som gir en forsmak på hva fortellingen vil by på, og hvordan serien vil inneholde flere medlemmer av Green Lantern Corps, inkludert Kyle Chandler som Hal Jordan, Aaron Pierre som John Stewart og Nathan Fillion som Guy Gardner. Den ikoniske skurken og Yellow Lantern Corps-medlemmet Sinestro skal også spille hovedrollen, med Ulrich Thomas tilknyttet rollen.