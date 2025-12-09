Lara Croft gjør sin store tilbakekomst på The Game Awards

HQ

Å, Geoff, du elsker å spolere overraskelser slik at folk vil stille inn, ikke sant? Ikke at vi har noe imot det, selvfølgelig, da det lar oss forberede oss på forhånd for noen av de største avsløringene på The Game Awards. Nylig ble vi fortalt at New Tomb Raider ville få en oppdatering på arrangementet som kommer opp denne torsdagen (eller i de små timene på fredag hvis du bor over dammen).

Først avslørt via The Game Awards 'offisielle Fortnite-kart og deretter bekreftet på Geoff Keighleys Twitter / X-konto, vil Lara Croft gjøre sin store retur på The Game Awards. Geoff sier at vi vil få et "blikk på fremtiden til en av spillbransjens mest ikoniske franchiser", men gir ikke bort flere detaljer.

Vil dette være en filmtrailer for det nye spillet? Gameplay, til og med? Vanskelig å si. Vi vet ikke hva som foregår hos Crystal Dynamics, men ikke mye av det har vært bra. Studioet har hatt tre runder med oppsigelser bare i år, så det er vanskelig å si hvor langt Laras nye eventyr burde være kommet. I det minste vil vi sannsynligvis ha en mer konkret idé om spillet om noen dager.