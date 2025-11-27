Lara Croft kåret til "bestselgende videospillheltinne" av Guinness World Records

HQ

Lara Croft fortsetter å være en definerende og rekordknusende videospillkarakter, for nå har Guinness World Records offentliggjort at hovedpersonen fra Tomb Raider er innehaver av ytterligere to beundringsverdige rekorder.

Den første er at hun regnes som den "bestselgende videospillheltinnen" til dags dato, og den andre er at hun har "flest magasinomslag for en videospillkarakter".

Når det gjelder den første rekorden, forklarer GWR at Lara Crofts spill har solgt i hele 100 millioner eksemplarer opp gjennom årene, noe som er nok til å plassere "vår Lady Croft langt foran sine konkurrenter". Når det gjelder den andre rekorden, nevnes det at Lara har figurert på over 2300 magasinforsider, inkludert Gamer's Edition av GWR-boken 2026 også.

Crystal Dynamic's studiosjef, Scot Amos, har kommentert disse rekordene og lagt til: "Som enorme fans av Lara Croft har vi vært så heldige å få bli med Tomb Raider-fellesskapet på denne reisen gjennom årene. Hun har vært en inspirasjonskilde i nesten tre tiår, og det er en ære å få arven hennes anerkjent av Guinness World Records."

Vi forventer mer fra Lara i nær fremtid, selv om Crystal Dynamics ikke har vist frem mye om hennes kommende eventyr på en god stund på dette tidspunktet. Når det gjelder Laras redesign, kan du se det her.