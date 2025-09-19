Lara Croft vender tilbake i en ny Tomb Raider-tegneserie fra Dark Horse

HQ

Fremtiden ser ganske lys ut for Tomb Raider fans, for ikke bare er andre sesong av den animerte Netflix-serien på vei, men en live-action-serie kommer snart til Prime Video med Sophie Turner i rollen som Lara Croft, og et nytt spill er under utvikling, selv om vi ikke har hørt noe av substans om det på en god stund. Nå kan vi likevel legge til en ny tegneserieserie fra Dark Horse som tar den ikoniske eventyreren med på en reise verden rundt.

Serien er kjent som Tomb Raider: Sacred Artifacts, og er en miniserie i fire deler der Lara må stille spørsmål ved hva som er viktig og ikke viktig i livet hennes, etter at Croft Manor ble brent ned til grunnen.

Den fullstendige synopsis for serien forklarer: "Når Croft Manor går opp i flammer, tvinger det Lara til å gjøre opp status over livet sitt og finne ut hva som er viktig for henne. Men en konfrontasjon med en mystisk fiende som har fått tak i en farlig og velkjent gjenstand, sender Lara ut på en reise på tvers av kontinentet, der hun gjør det hun er best til: plyndrer graver og leter etter legendariske relikvier."

Tegneserien starter ganske snart, og det første nummeret kommer ut 14. januar 2026, mens de tre andre delene forventes å følge i 2026.

