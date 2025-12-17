Larian gjør et stort press inn i AI, men forvent ikke noe AI-generert innhold i Divinity

HQ

Vi er ikke sikre på at noen forventet denne svingen. Larian, studioet som er kjent for å fremme arbeidet til mennesker i spill og feire deres prestasjoner, ser ut til å presse mot bruk av generativ AI på en stor måte.

Ifølge en fersk rapport fra Bloomberg har Larian Studios administrerende direktør Swen Vincke ledet studioet mer mot bruk av AI. Men det er verdt å merke seg at han har sagt at den nye teknologien ikke har ført til noen store effektivitetsgevinster, og at den heller ikke vil bli brukt i innholdet i det kommende spillet Divinity.

"Alt er menneskelige skuespillere; vi skriver alt selv," sa Vincke, og la til at AI-verktøy brukes til å utforske ideer, PowerPoint-presentasjoner, konseptkunst og mer. Mens vi er inne på temaet konseptkunst, ser det ut til at den lille replikken har blitt tatt ut av sin sammenheng, i hvert fall er det det Vincke selv skisserte på Twitter/X.

"Holy fuck guys we're not "pushing hard" for or replacing concept artists with AI," skrev han, og la til at han er stolt av arbeidet til studioets 23 konseptkunstnere og ikke bruker AI til å utvikle konseptkunst. "Vi bruker AI-verktøy for å utforske referanser, akkurat som vi bruker google og kunstbøker. På de aller tidligste idéstadiene bruker vi det som en grov skisse for komposisjon, som vi erstatter med original konseptkunst. Det finnes ingen sammenligning," forklarer han.

Likevel har ikke AI-innlemmelsen hos Larian falt i god jord hos alle. Det var en del motstand, men Vincke mener at motstanden har avtatt. "Jeg tror at på dette tidspunktet er alle i selskapet mer eller mindre OK med måten vi bruker det på", sier han.