Larian-sjef Swen Vincke mener det bør finnes et Metacritic for spillanmeldere

HQ

Larian-sjef og administrerende direktør Swen Vincke har klart å utløse nok en spilldebatt gjennom innlegg på sosiale medier. Det var bare i forrige måned vi snakket om studioets syn på AI-bruk, og nå er Vincke tilbake med et syn på videospillkritikk.

Etter at lanseringen av Highguard førte til mange refleksive reaksjoner og mye kritikk som ble kastet mot spillet bare for sakens skyld, tok Vincke til Twitter/X for å ta opp problemene sine med at folk "driter i ting andre har skapt".

"Det er lett å ødelegge ting, det er mye vanskeligere å bygge dem opp. De beste kritikerne forstår dette. Selv når de er kritiske, gjør de sitt beste for ikke å være sårende", skrev han. Vincke fortsatte med å foreslå et Metacritic-lignende system for å vurdere spilljournalister/anmeldere. Dette innlegget ble slettet, men tråden rundt det ble stående.

"Noen ganger tror jeg det ville være en god idé om kritikere fikk poeng, i Metacritic-stil, basert på hvordan andre vurderer kritikken deres. Jeg liker å forestille meg at det ville oppmuntre til litt mer tilbakeholdenhet. De harde ordene gjør virkelig skade. Man skal ikke behøve å få hard hud på sjelen bare fordi man vil publisere noe."

Vincke forklarer poenget sitt veldig godt, og prøver ikke bare å slå tilbake på anmeldere som er overdrevent negative. Systemet han foreslår kan være en god idé, ettersom det kan hjelpe leserne med å filtrere ut anmeldere de liker å lese fra. Men det er også et stort potensial for at et slikt system kan misbrukes, ved at folk bombarderer anmeldere som ikke støtter favorittspillene deres.

I dagene etter innlegget har Vincke skrevet en lengre tweet for å klargjøre sin posisjon ytterligere. Det virker som om han ikke ønsket å kritisere kritikerne, men i stedet ville gjøre det klart nok en gang at folk jobber med disse spillene som så mange elsker å rakke ned på. Folk som dedikerer år til et håndverk, bare i håp om at de kan gi noen en god måte å tilbringe fritiden sin på.