Larian uttaler at kommende Divinity ikke vil inneholde AI-genererte kunst, men kan bruke AI andre steder

Til tross for at Baldur's Gate III uten tvil er et av de beste videospillene gjennom tidene, har utvikleren Larian funnet seg i alle slags varmt vann fra og med nylig da studioets holdning til kunstig intelligens ble offentlig. Mens mange spillere og fans forakter alt som har med kunstig intelligens å gjøre, mener Larian at teknologien har sine bruksområder, og dette har fått mange til å frykte det kommende Divinity -prosjektet og måten kunstig intelligens blir inkorporert i det på generative måter.

Larian Administrerende direktør Swen Vincke har nå berørt dette temaet igjen i en Reddit AMA, der han forklarer nærmere hvordan AI passer inn i utviklerens planer for Divinity. Du kan lese hele Vinckes uttalelse nedenfor, men kort fortalt forklarer han at Larian har til hensikt å bruke kunstig intelligens til å effektivisere utviklingen og forhåpentligvis utvikle spill raskere og mer kostnadseffektivt, ikke til å skape kunstneriske ressurser og så videre.

"Så for det første - det kommer ikke til å være noen GenAI-kunst i Divinity.

"Jeg vet at det har vært mye diskusjon om at vi bruker AI-verktøy som en del av konseptkunstutforskningen. Vi har allerede sagt at dette ikke betyr at den faktiske konseptkunsten er generert av AI, men vi forstår at det skapte forvirring.

"Så for å sikre at det ikke er rom for tvil, har vi bestemt oss for å avstå fra å bruke genAI-verktøy under utviklingen av konseptkunst.

"På den måten kan det ikke bli noen diskusjon om kunstens opprinnelse.

"Når det er sagt, prøver vi hele tiden å forbedre hastigheten vi kan prøve ut ting med. Jo flere iterasjoner vi kan gjøre, jo bedre blir spillet generelt.

"Vi tror GenAI kan hjelpe oss med dette, og derfor prøver vi ut ting på tvers av avdelingene. Håpet vårt er at det kan hjelpe oss med å finpusse ideer raskere, noe som fører til en mer fokusert utviklingssyklus, mindre sløsing og til syvende og sist et spill av høyere kvalitet.

"Det som er viktig å merke seg, er at vi ikke vil generere "kreative ressurser" som ender opp i et spill uten å være 100 % sikre på opprinnelsen til treningsdataene og samtykke fra dem som har skapt dataene. Hvis vi bruker en GenAI-modell til å skape ressurser i spillet, vil den være trent på data vi eier."

Larian har lenge vært et beundringsverdig studio for måten det opererer på, og det er tydelig at det ikke ønsker å miste dette trekket selv i kjølvannet av å bryte inn i en verden med å bringe AI inn i videospillutvikling. Det skal også sies at måten Larian opptrer på når det gjelder AI, er en refleksjon av mange utviklere, som for tiden og i fremtiden vil fortsette å bruke teknologien til å effektivisere utviklingsområder som er mer logiske og mindre kreative. Det vil være unntak fra dette (host, host Activision og de tydelig AI-genererte Call of Duty visittkortene), men hvis AI bare brukes til å forbedre utviklingen og ikke erstatte kreative nøkkelpersoner, kan det være en fordel, spesielt i en tid der AAA-spill kan ta et halvt tiår å lage.

