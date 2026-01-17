Larians Divinity vil hindre oss i å save scumme ved å gjøre tabber interessante

HQ

Hvis du ikke er klar over det, er save scumming en handling i et spill der en spiller går tilbake til en tidligere lagringsfil for å unngå en feil eller fiasko. I Baldur's Gate III var det mange som "save scummet", da de gjorde sine perfekte gjennomspillinger og spilte om igjen for å holde alle i live og lykkelige.

Baldur's Gate IIIs hovedforfatter vil at Larians neste spill skal unngå det ved å gjøre spillet interessant uansett om du lykkes eller mislykkes på den tiltenkte veien. I en Reddit AMA som fanget av PC Gamer, avslørte Adam Smith at det vil være minst et par scenarier der fiasko er mer interessant enn suksess.

"Vår ambisjon er absolutt å gjøre fiasko mer interessant," forklarte Smith. "Det er allerede et par situasjoner i spillet der jeg tror det mest spennende - og omfattende - resultatet kommer fra "fiasko", men det er opp til deg å bedømme hvor godt vi gjør det."

Det vil fortsatt være spillere som helst ikke vil ta en L i spillet, men for de som liker tanken på å fly med buksene på plass gjennom sitt første løp, bør dette være en flott måte å holde alle banene foran deg interessante.