Larians nye Divinity RPG vil være turbasert, og tar alt studioet vet til "neste nivå"

På The Game Awards avslørte Larian Studios sitt neste spill. Divinity så ut som en dyster og grusom fantasi i filmtraileren, men siden fansen ikke fikk se noe spill, var de ikke sikre på hva de kunne forvente av det nye spillet.

Nå vet vi imidlertid fra Bloomberg litt mer om hva det vil inneholde, og kjernespillet burde egentlig ikke overraske noen. "Dette kommer til å være oss sluppet løs, tror jeg," sa Larian-sjef Swen Vincke, som beskrev prosjektet til Bloomberg. "Det er et turbasert rollespill med alt du har sett fra oss tidligere, men det er tatt til neste nivå."

"Baldur's Gate III var et bra spill, og jeg er stolt av det, men jeg tror dette kommer til å bli mye bedre," fortsetter Vincke. "Her lager vi et system som er laget for et videospill. Det er mye enklere å forstå."

Divinity At Baldur's Gate III er et turbasert spill, kan være en skuffelse for de fem av dere der ute som ble hypet av ideen om Baldur's Gate III, men som på en eller annen måte ikke helt klarte å komme over de mer statiske kampene. For de fleste Larian-fans kommer dette til å være musikk i øret, da det beviser at utvikleren holder seg til det de kan for å lage det som forhåpentligvis blir et flott spill.