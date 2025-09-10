Larry Ellison overgår Elon Musk som verdens rikeste mann

HQ

Tidligere i dag fikk vi nyheten om at Elon Musk snart kunne miste tittelen som verdens rikeste person til denne mannen. Nå er det offisielt. Larry Ellison har gått forbi Elon Musk på toppen av den globale listen over verdens rikeste etter at Oracle-aksjen steg kraftig i den tidlige handelen. Selskapet, som Ellison var med på å grunnlegge, leverte bedre resultater enn forventet, noe som førte til at markedsverdien steg til et uhørt høyt nivå og løftet Ellisons formue like over Musks. Oracles oppgang markerer den største enkeltdagsgevinsten i selskapets historie og understreker den økende etterspørselen etter skytjenester drevet av kunstig intelligens. Selv om Ellison og Musk har tette personlige og forretningsmessige bånd, understreker dette siste skiftet hvordan investorenes appetitt for AI-infrastruktur nå omdefinerer formuen på aller høyeste nivå. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig sjekke ut vårt tidligere innlegg om denne saken. Go!