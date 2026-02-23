Larry "Major Lelson" Hryb vil snakke med den nye Xbox-sjefen

HQ

Fredag kveld ble det kjent at Microsofts spillsjef Phil Spencer går av. På mandag (jepp, i dag) blir han erstattet av Asha Sharma, selv om han vil fortsette som rådgiver i en eller annen kapasitet. Sharma har en annen bakgrunn enn Spencer og virker ganske ny i spillverdenen, men det var også den tidligere sjefen for Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, som ble selskapets kanskje mest suksessrike sjef noensinne.

I løpet av helgen kommenterte Sharma hvordan hun ser fremtiden til Xbox, og sa at hun ønsker å se en "fornyet forpliktelse til Xbox som starter med konsollen" og legger til et økt fokus på nye spillfranchiser der Microsoft vil "gi utviklere og spillere mulighet til å skape og dele sine egne historier."

En person som virker litt nysgjerrig på Sharma og hennes syn på Xbox, er den tidligere Xbox-ansatte Larry Hryb (Xbox-teamets ansikt utad og ansvarlig for community-siden, kjent under gamertaggen Major Nelson), som har jobbet med konsollene i nesten 20 år. Inntil nylig jobbet han for spillmotorselskapet Unity, før han ble oppsagt for en måned siden.

Nå skriver han via X: "Hey - @asha_shar let me know if you want to chat. 💚"

Vi vet selvsagt ikke nøyaktig hva Hryb ønsker å snakke med Sharma om, men det er ikke helt utenkelig at den kampherdede Xbox-veteranen gjerne vil tilbake til det grønne teamet under ny ledelse, spesielt siden han er mellom jobber. Mange Xbox-fans vil nok ønske velkommen tilbake en person som har vært med på å definere konsollmerket mer enn nesten noen andre, men om det er tilfelle og om Sharma er interessert, gjenstår å se.