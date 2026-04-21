Larry "Major Nelson" Hryb antyder åpent at han vil tilbake til Xbox

Phil Spencer hadde så vidt trukket seg som sjef for Xbox da den mangeårige Xbox-sjefen Larry Hryb (Xbox-teamets ansikt utad og leder for community, best kjent under sin Gamertag; Major Nelson), som jobbet med konsollene i rundt 20 år, skrev offentlig på sosiale medier at han ønsket et møte med den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma.

Hun anså tydeligvis dette som en prioritet, for bare en uke senere dukket de to opp på et felles bilde som bekreftet at de hadde møttes. Vi vet ikke hva som ble sagt der, men Hryb har ikke lagt skjul på at han er åpen for å gjøre et Xbox-comeback. På mandag påpekte noen på sosiale medier at Xbox-teamet nå leter etter en Senior Manager, Xbox Brand and Reputation og tagget Hryb. Sistnevnte svarte raskt og skrev:

"Jeg tror jeg kjenner noen som ville vært perfekt for den rollen."

Med andre ord høres det ut som om han ikke er tilbake med Xbox-teamet ennå, men han er fortsatt ivrig etter å komme tilbake som samfunnets ansikt utad. Hva synes du, bør Sharma rekruttere den gamle Xbox-veteranen, eller er det bedre å gi et nytt talent en sjanse?