Larry "Major Nelson" Hryb begynner i Midwest Games

I juli rapporterte Eirik at Larry Hryb, bedre kjent under kallenavnet Major Nelson, hadde forlatt Microsoft etter en 20 år lang karriere i Xbox-teamet. Den gang avslørte han bare at han skulle "jobbe med neste kapittel" i livet sitt, og nå vet vi mer om dette.

Hryb har nemlig sluttet seg til det nystartede Midwest Games, en organisasjon som har som mål å "skape muligheter for de mange talentene i Midtvesten og andre underrepresenterte regioner" i USA, som holder til i Green Bay (Wisconsin) og er finansiert av fotballaget Green Bay Packers og Microsoft. Hans nye tittel er kommunikasjonsrådgiver, og han sier:

"Gode ideer og spill kan komme fra hvor som helst. Derfor er jeg glad for å være en del av Midwest Games-teamet, som er dedikert til å hjelpe skapere i nye områder av landet med å realisere drømmene sine. Jeg gleder meg til å jobbe med et team som deler min lidenskap for innovasjon og kreativitet."

Det høres ut som en flott rolle for Major Nelson, som er en kjent fan av kreative indietitler, og det faktum at Microsofts penger fortsatt er involvert til en viss grad betyr forhåpentligvis at vi etter hvert får se litt kjærlighet fra Midtvesten på konsollene også.