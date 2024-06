Larry "Major Nelson" Hryb har gått til Unity

HQ

Etter at Larry "Major Nelson" Hryb forlot Xbox-teamet i fjor etter nesten to tiår har vi gledet oss til å se hva han vil gjøre videre. Og nå gir han oss beskjed via Threads og skriver:

"Jeg er begeistret over å kunngjøre at jeg blir med i Community-teamet på @unity! Jeg bygger videre på min lange historie som utviklerforkjemper hos @Xbox, og jeg gleder meg til å samarbeide med utviklere igjen, og utnytte vår kollektive kreativitet til å forme fremtiden for spill og opplevelser i sanntid."

I et lengre innlegg på LinkedIn forklarer han hvordan han ser på sin nye rolle:

"Jeg er ivrig etter å samarbeide med de talentfulle utviklerne og skaperne som bruker Unitys verktøy for å gi liv til visjonene sine. Sammen skal vi fortsette å forandre måten historier fortelles på og opplevelser deles. Jeg går inn i denne nye rollen med et hjerte fullt av minner og en ånd som er ladet av mulighetene som ligger foran oss.

Til alle utviklerne jeg har jobbet med: Deres oppfinnsomhet har inspirert meg. Til samfunnet som har støttet meg: Deres entusiasme har vært min drivkraft.

Og til Unity: La oss få magi til å skje."

Vi håper at Hryb kan bringe nytt blod, fornyet energi og friske ideer til Unity, som har vært plaget av problemer i det siste. I fjor trakk administrerende direktør John Riccitiello seg etter et ufattelig feiltrinn med et nytt sett med regler som gjorde alle Unity-brukere forbannet, og så sent som i januar sparket de 25 % av de ansatte.

Kryss fingrene Hryb, lykke til.