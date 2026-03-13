Larry "Major Nelson" Hryb har sluttet seg til teamet bak Commodore 64 Ultimate

HQ

For bare noen uker siden rapporterte vi at Xbox-veteranen Larry Hryb - kanskje best kjent under sin Xbox Gamertag, Major Nelson - ønsket å komme i kontakt med den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma. Hryb fikk ønsket sitt oppfylt, og de to møttes kort tid etter.

Vi vet ikke nøyaktig hva møtet handlet om eller hva som kom ut av det, men for de som håpet at Hryb var på vei tilbake til Xbox-divisjonen (noe han har sagt at han er åpen for), har vi ikke de mest oppmuntrende nyhetene. Etter at han tidligere i år ble oppsagt fra spillmotorselskapet Unity, har han nå i stedet sluttet seg til teamet bak Commodore 64 Ultimate i rollen som community development advisor.

Dette er en ny versjon av den klassiske spilldatamaskinen vi tidligere har skrevet om, og på sin offisielle nettside skriver Commodore International Corporation :

"I flere tiår har fans fortsatt å bevare arven ved å organisere arrangementer, bygge nye maskinvare- og programvareprosjekter og holde Commodore-ånden i live. Når merkevaren nå ser mot sitt neste kapittel, vil Hryb hjelpe selskapet med å styrke de eksisterende relasjonene og samtidig introdusere Commodore for en ny generasjon av skapere, utviklere og entusiaster."

Hryb selv har også kommentert sin nye rolle, og sier :

"Jeg har alltid ment at det beste et selskap kan gjøre, er å samarbeide med lokalsamfunnet. Commodores community ventet ikke - de bygde noe bemerkelsesverdig på egen hånd. Nå får vi bygge sammen."

Planen er at han skal "lede initiativer for strategier for samfunnsengasjement, arrangementer, kontakt med utviklere og programmer som knytter Commodores arv sammen med moderne teknologi og kreativitet." Commodore 64 Ultimate har fått utmerkede anmeldelser, og forhåpentligvis vil Hryb være i stand til å fremme et sterkt og levende fellesskap med en lys fremtid foran seg, slik at vi også kan se flere lignende produkter i fremtiden.