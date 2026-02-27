Larry "Major Nelson" Hryb og den nye Xbox-sjefen hadde et møte denne uken
Hryb har ikke jobbet med Xbox på tre år, men da han hørte om den nye sjefen, ville han ha et møte, og hun syntes det var viktig nok til å gi ham det.
Mange ble håpefulle da det forleden ble rapportert at en av de virkelige Xbox-veteranene ønsket å komme i kontakt med den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma. Vi snakker om Larry Hryb (sannsynligvis best kjent under gamertaggen Major Nelson), som var Xbox-teamets ansikt utad og til syvende og sist ansvarlig for samfunnssiden - og som jobbet med Xbox i rundt 20 år før han forlot Microsoft og fikk jobb i spillmotorselskapet Unity.
Men han ble nylig oppsagt, og da Sharmas nye lederstilling ble avslørt, skrev han på sosiale medier: "Hei - @asha_shar gi meg beskjed hvis du vil prate. 💚"
Og... det gjorde hun tydeligvis. Torsdag delte Hryb et søtt bilde av seg selv og Sharma på Bluesky, og skrev "Hadde et flott møte med den nye administrerende direktøren for @xbox.com denne uken." Vi vet selvfølgelig ikke hva duoen snakket om, men han benyttet anledningen i forgårs til å bekrefte på Reddit at han ikke utelukker en retur til det grønne laget: "Jeg vil aldri si aldri."
Kort sagt virker det ikke umulig at denne Xbox-veteranen er på vei tilbake i en eller annen kapasitet, for Sharma er antagelig en svært travel kvinne akkurat nå, og det virker usannsynlig at hun skulle gi ham tid til et møte i løpet av sin første uke i jobben, og samtidig tillate at dette ble avslørt på sosiale medier.
Hvordan tolker du dette, og håper du at Larry Hryb blir major Nelson igjen?