Larry "Major Nelson" Hryb og den nye Xbox-sjefen hadde et møte denne uken

HQ

Mange ble håpefulle da det forleden ble rapportert at en av de virkelige Xbox-veteranene ønsket å komme i kontakt med den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma. Vi snakker om Larry Hryb (sannsynligvis best kjent under gamertaggen Major Nelson), som var Xbox-teamets ansikt utad og til syvende og sist ansvarlig for samfunnssiden - og som jobbet med Xbox i rundt 20 år før han forlot Microsoft og fikk jobb i spillmotorselskapet Unity.

Men han ble nylig oppsagt, og da Sharmas nye lederstilling ble avslørt, skrev han på sosiale medier: "Hei - @asha_shar gi meg beskjed hvis du vil prate. 💚"

Og... det gjorde hun tydeligvis. Torsdag delte Hryb et søtt bilde av seg selv og Sharma på Bluesky, og skrev "Hadde et flott møte med den nye administrerende direktøren for @xbox.com denne uken." Vi vet selvfølgelig ikke hva duoen snakket om, men han benyttet anledningen i forgårs til å bekrefte på Reddit at han ikke utelukker en retur til det grønne laget: "Jeg vil aldri si aldri."

Kort sagt virker det ikke umulig at denne Xbox-veteranen er på vei tilbake i en eller annen kapasitet, for Sharma er antagelig en svært travel kvinne akkurat nå, og det virker usannsynlig at hun skulle gi ham tid til et møte i løpet av sin første uke i jobben, og samtidig tillate at dette ble avslørt på sosiale medier.

Hvordan tolker du dette, og håper du at Larry Hryb blir major Nelson igjen?