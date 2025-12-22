Lars Eidinger skal spille Brainiac i Man of Tomorrow

HQ

I løpet av helgen offentliggjorde James Gunn navnet på mannen som skal spille hovedskurken i Superman-oppfølgeren Man of Tomorrow. Spekulasjonene hadde pekt på navn fra hele Hollywood, men det ser ut til at Gunn har gått over dammen og inn i Europa for å finne mannen som skal spille en av Supermanns største fiender.

Denne mannen er ingen ringere enn Lars Eidinger, noe Gunn selv bekreftet i et innlegg på sosiale medier nylig. "I vårt verdensomspennende søk etter Brainiac i Man of Tomorrow steg Lars Eidinger til topps. Velkommen til DCU, Lars," skrev han. Eidinger (49) er en tysk skuespiller og rapper, som er mest kjent for sitt arbeid i Babylon Berlin, miniserien All the Light We Cannot See (2023) og filmen Dying (2024).

Eidinger slutter seg til en voksende rollebesetning for Man of Tomorrow, som vil inneholde David Corenswet som Superman og Nicolas Hoult som Lex Luthor. Vi kan tenke oss at Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Millie Alcock og flere kan komme til å gjøre cameo-opptredener i filmen som kommer på kino den 9. juli 2027.