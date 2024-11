Las Vegas GP planlegger allerede feiringen av Max Verstappens F1-tittel i tilfelle han vinner

HQ

Etter to ukers pause er Formel 1 tilbake for de tre siste løpshelgene: Las Vegas, Qatar og Abu Dhabi. Neste uke, fra 22. til 24. november, drar førerne til Las Vegas, for tidenes andre Grand Prix i "syndens by", og med alle øyne rettet mot Max Verstappen.

På grunn av de 62 poengene han leder over Lando Norris, er han matematisk sett i stand til å bli verdensmester i Las Vegas. Norris har imidlertid fortsatt muligheter til å hindre at det skjer, i hvert fall en uke til. Det ville ikke være nok å bare avslutte foran Verstappen, det er andre faktorer å ta hensyn til, men muligheten er fortsatt der.

Men sannheten er at det er en veldig god sjanse for at Verstappen vinner VM, selv om han ikke vinner GP-et (som han vant i fjor). Og ting er allerede i gang for å arrangere en av de største og mest minneverdige mesterskapsfeiringene i Formel 1s 74 år lange historie.

Las Vegas GP og Red Bull er allerede i gang med å planlegge feiringen

Ifølge Motorsport er Las Vegas GP-arrangørene og Red Bull allerede i samtaler om å kickstarte feiringen i Las Vegas.

"Jeg er sikker på at vi kan trekke noen ideer opp av hatten, og kanskje forhåndsarrangere noen spennende muligheter", sa Renee Wilm, administrerende direktør i Las Vegas GP, til avisen, og foreslo at hoteller som Wynn, Encore og Bellagio, "med de ikoniske fontenene", kunne være vertskap for feiringen.

"Å vite at det fortsatt er så mye som står på spill og at mesterskapet kommer til å være i fare, og det faktum at du har hatt så mange forskjellige førere på pallen, skaper i seg selv mye spenning og begeistring", legger hun til om de store folkemengdene som er ventet neste uke.

Verstappen er imidlertid ikke så glad i fester. Denne uken reagerte han på kunngjøringen om et nytt arrangement i London i februar neste år: "Jeg håper å være syk".