Las Vegas GP: tider for begynnelsen på slutten av Formel 1-sesongen, som starter tidligere
Sannhetens øyeblikk for Lando Norris og Oscar Piastri, og Verstappens siste sjanse til tittelen. Det vil bli sendt to timer tidligere enn vanlig.
Las Vegas Grand Prix starter "trippelheaderen" som avslutter Formel 1-sesongen: tre strake uker med løp mellom Las Vegas (23. november), Qatar (30. november) og Abu Dhabi (7. desember). Tittelkampen er fortsatt helt åpen, mellom Lando Norris og Oscar Piastri: Norris har momentum nå, men det er bare 24 poeng som skiller dem.
Og selv Max Verstappen er med i kampen, spesielt med tanke på at han er favoritt i Las Vegas, en bane som passer for den nederlandske mesteren, der han vant i 2023. Han vet at det er hans siste sjanse: Selv om tittelmulighetene er små, vil han sannsynligvis ønske å fortsette jakten så mye som mulig.
Se opp: Las Vegas GP finner sted to timer tidligere i år
Dessverre for europeiske Formel 1-fans betyr nattløpet i Las Vegas at fansen må stå opp veldig tidlig. Det blir verre, for i fjor startet løpet to timer senere, klokken 22:00 lokal tid, noe som betyr at det ville startet klokken syv om morgenen i Europa, seks i Storbritannia. Men det ble flyttet frem to timer, en endring som sannsynligvis ble gjort for å tiltrekke seg mer medieoppmerksomhet fra tilskuere i USA.
For å få et nattlig skue, starter løpet kl. 20:00 lokal tid i Nevada (UTC-8), lørdag 22. november. Det er kl. 05:00 CET, kl. 04:00 GMT søndag 23. november.
Det er ikke noe sprintløp her, så den frie treningen starter på torsdag, og kvalifiseringen finner sted fredag kl. 20:00 lokal tid (kl. 05:00 CET, kl. 04:00 GMT lørdag 21. november). Kommer du til å se Las Vegas Grand Prix denne helgen?