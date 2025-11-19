Las Vegas GP: tider for begynnelsen på slutten av Formel 1-sesongen, som starter tidligere

HQ

Las Vegas Grand Prix starter "trippelheaderen" som avslutter Formel 1-sesongen: tre strake uker med løp mellom Las Vegas (23. november), Qatar (30. november) og Abu Dhabi (7. desember). Tittelkampen er fortsatt helt åpen, mellom Lando Norris og Oscar Piastri: Norris har momentum nå, men det er bare 24 poeng som skiller dem.

Og selv Max Verstappen er med i kampen, spesielt med tanke på at han er favoritt i Las Vegas, en bane som passer for den nederlandske mesteren, der han vant i 2023. Han vet at det er hans siste sjanse: Selv om tittelmulighetene er små, vil han sannsynligvis ønske å fortsette jakten så mye som mulig.

Se opp: Las Vegas GP finner sted to timer tidligere i år

Dessverre for europeiske Formel 1-fans betyr nattløpet i Las Vegas at fansen må stå opp veldig tidlig. Det blir verre, for i fjor startet løpet to timer senere, klokken 22:00 lokal tid, noe som betyr at det ville startet klokken syv om morgenen i Europa, seks i Storbritannia. Men det ble flyttet frem to timer, en endring som sannsynligvis ble gjort for å tiltrekke seg mer medieoppmerksomhet fra tilskuere i USA.

For å få et nattlig skue, starter løpet kl. 20:00 lokal tid i Nevada (UTC-8), lørdag 22. november. Det er kl. 05:00 CET, kl. 04:00 GMT søndag 23. november.

Det er ikke noe sprintløp her, så den frie treningen starter på torsdag, og kvalifiseringen finner sted fredag kl. 20:00 lokal tid (kl. 05:00 CET, kl. 04:00 GMT lørdag 21. november). Kommer du til å se Las Vegas Grand Prix denne helgen?