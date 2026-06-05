Las Vegas Grand Prix forblir i Formel 1-kalenderen frem til 2037

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Las Vegas Grand Prix, et av de yngste Formel 1-løpene, som ble arrangert for første gang i 2023, vil forbli i kalenderen frem til 2037, ettersom FIA, løpsarrangørene og byen har signert en tiårig kontraktsavtale, som vil holde det frem til 2037.

Opptredenen i Formel 1-filmen ga også større synlighet til et løp som i begynnelsen skapte mye tvil på grunn av banens tilstand, som bruker ekte gater i byen, med en berømt hendelse med et løst kumlokk som skadet Carlos Sainz' bil og kunne ha forårsaket en alvorlig ulykke (det ga ham også en urettferdig startstraff); en lignende hendelse i fjor forårsaket en forsinkelse i den frie treningen.

Formel 1 rapporterer at Las Vegas Grand Prix i løpet av de tre første utgavene har levert 3,2 milliarder dollar i kumulativ økonomisk effekt for Sør-Nevada, med 43 millioner dollar i statlige og lokale skatteinntekter bare i 2025, og alle løpene er utsolgt.

Max Verstappen ble som kjent fire ganger mester i Las Vegas i 2024, selv om George Russell vant det løpet (Verstappen vant i Las Vegas i 2023 og 2025). Hvem tror du vinner Las Vegas Grand Prix 2026, i 19.-21. november?