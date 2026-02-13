Las Vegas-sfæren vil snart gi oss en "forbedret" versjon av Trollmannen fra Oz

HQ

Las Vegas Sphere planlegger å ta sitt Wizard of Oz-show opp et hakk, med en forbedret versjon som blir referert til som Wizard of Oz 2.0. Sfærens versjon av den klassiske filmen har allerede blitt kritisert for sin bruk av kunstig intelligens, som "restaurerte" og "forbedret" det visuelle til et punkt der det passet på den utrolig store skjermen som Sfæren tilbyr.

Det har imidlertid ikke hindret nyinnspillingen i å håve inn mer enn 290 millioner dollar siden debuten (via Deadline). Med så mye penger i kassa og en jevn strøm av turister som ønsker å se den AI-riddede gjengivelsen av Dorothys fortelling, bekreftet administrerende direktør i Sphere Entertainment, James Dolan, at opplevelsen får en oppgradering.

"Jeg er ikke engang sikker på, for å være ærlig, om vi trenger Trollmannen fra Oz 2.0 med den etterspørselen vi ser", sier Dolan. "Men vi kommer til å gjøre det uansett. ... Jeg tror det sannsynligvis vil gi det produktet enda flere ben å stå på, og så har vi et produkt bak det som vi tror kommer til å bli kanskje like bra som Trollmannen fra Oz."

Sphere er også i diskusjon med "andre IP-innehavere" om å bringe franchisene deres inn i det enorme lokalet. Det er planer om et annet Sphere-sted, som snart lander i Abu Dhabi, men foreløpig er den eneste måten å se AI Wizard of Oz på i Las Vegas.

