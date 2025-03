HQ

La meg være ærlig, det eneste som kunne gjort denne allerede tette og vellagede filmen bedre, var om det hele hadde endt med at Creed -sangeren Scott Stapp sto på baugen av skipet og sendte dypvannsdykkerne ut i Nordsjøen mens han fremførte det amerikanske post-grunge-bandets utrolige 90-tallshits. Ellers har jeg så å si ingenting å klage på her. Last Breath er fantastisk.

Den er mørk, disig, klaustrofobisk og veldig spennende.

Last Breath er basert på den sanne historien om dykkeren Chris Lemons, som under en reparasjonsjobb på dypt vann i Nordsjøen var en mikromillimeter fra å dø. Båten som forankret dykkerklokken han og kollegaen David Yuasa steg ut av for å nå bunnen og reparere en del av en oljepumpe, ble feid bort under en storm, noe som førte til at Chris' navlestreng (dykkerterm for en kombinert sikkerhetsline/oksygenforsyning) røk, og han drev ned på den bekmørke havbunnen uten kommunikasjonsmidler, fungerende kompass eller lys. I 99 av 100 tilfeller ville dykkeren ha dødd der nede på havbunnen, for båten på overflaten kunne heller ikke kaste anker, fordi de risikerte å punktere oljeledningene på havbunnen og dermed forårsake en enorm naturkatastrofe. Lemons' nærmeste kolleger Dave Yuasa og Duncan Allcock satte imidlertid i gang en redningsaksjon, og resten er, som de sier, historie. Dette skjedde i 2012, og denne filmen drar nytte av regissørens egen dokumentarfilm med samme navn, som ble utgitt for seks år siden.

Harrelson er som vanlig helt spot on som den kampherdede veteranen.

Last Breath er en av de få Hollywood-produserte thrillerne basert på virkelige hendelser der det ikke har vært behov for å krydre, omrokkere hendelser og tidslinjer for å skape overdreven dramatikk. I stedet har regissør Alex Parkinson lyttet til dykkernes egne vitnesbyrd, gjort mye research og fortalt en historie som ifølge Lemons, Yuasa og Allock ligger svært nær det som faktisk skjedde. Dette er selvfølgelig veldig bra. Og om noe merkes det at filmen er tonet ned når det gjelder spennende dramatisk musikk og cheesy one-liners. Dette er en klassisk historie om menneskelig overlevelse i sin reneste form, og den trengte aldri å krydres, ikke engang med et ørlite milligram bordsalt.

Sitroner overlevde 97 meter under havoverflaten i 29 minutter med oksygen fra overflaten. Ingen vet i dag hvordan det skjedde. Ingen lege eller forsker kan forklare hvordan det i det hele tatt var mulig, noe som gjør denne historien enda mer fascinerende. Det finnes teorier om at en unik kombinasjon av trykk/dybde og temperatur reddet livet til Lemons, men ingen vet det med sikkerhet.

Last BreathTil tross for at Creed mangler, er den virkelig god. Woody Harrelson er midt i blinken som den grånende, humane og omsorgsfulle veteranen, og Simu Liu er fin som den iskalde, analytiske regelbryteren, mens Finn Cole gjør en sterk jobb som nykommeren Lemons. Seriøst, se denne.

