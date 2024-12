Last Breath tar oss med til havbunnen for å oppleve nervepirrende spenning i februar

Det er helt naturlig at folk føler et visst ubehag eller frykt knyttet til havet, men hvis du aldri har opplevd det, kan Focus Features kommende prosjekt kanskje være gnisten som vekker litt thalassofobi i deg.

Filmen heter Last Breath og handler om et par dykkere som på et rutinemessig vedlikeholdsoppdrag på en oljerigg blir utsatt for voldsomme elementer og et virkelig skremmende redningsoppdrag. Ideen er at en av dykkerne på dette oppdraget blir koblet fra forankringslinen sin og blir fanget på havbunnen med begrenset lufttilførsel. Den andre dykkeren får da i oppgave å finne sin venn og redde ham fra en grusom skjebne. Filmen er faktisk basert på den sanne historien til dykkeren Chris Lemons, som du kan lese litt mer om og til og med se den skremmende historien hans i videoklipp ved å gå til hans egen nettside.

Last Breath I hovedrollene finner du Simu Liu, Woody Harrelson og Finn Cole, og i henhold til det offisielle sammendraget og traileren kan du se dem nedenfor. I henhold til premieredatoen for filmen forventes den å ha premiere på kinoer over hele verden 28. februar 2025.

"En hjerteskjærende film som følger erfarne dykkere som kjemper mot de voldsomme elementene for å redde en besetningsmedlem som er fanget hundrevis av meter under havoverflaten. LAST BREATH er basert på en sann historie, og er en medrivende fortelling om lagarbeid, motstandskraft og et kappløp mot tiden for å gjøre det umulige."