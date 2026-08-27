Last Ditch Effort byr på grimdark-action i et pikselert kostyme

Hvis du er i humør for et mørkt og skremmende eventyr med vakker pikselgrafikk i en mørk og dyster verden, har Moonwell Games noe på gang for 2027 som du garantert vil elske. I * Last Ditch Effort* spiller du rollen som Igor Emmerich for å bekjempe ondskapens krefter i et miljø i stil med *Devil May Cry*.

Spillet lover tegneserieaktig action med håndtegnede animasjoner (det ser du tydelig – bare sjekk traileren nedenfor) og episke kamper. Vi må også nevne designet, som virkelig er iøynefallende, alt laget med vakre og litt uhyggelige piksler.

Sjekk ut Gamescom-traileren nedenfor, og gå inn på Steam for å legge det til på ønskelisten din.