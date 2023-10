nyheter

Last Epoch

Last Epoch1.0-lanseringen er utsatt til februar. På grunn av at den tidligere tidslinjen for desember var for overfylt med andre utgivelser.

HQ Hvis du har ventet på at Last Epoch skal debutere som en 1.0-tittel før du plukker opp spillet og gir det en sjanse, må du dessverre vente lenger enn forventet. For utvikleren Eleventh Hour Games har nå avslørt at den fullstendige utgivelsen av spillet er utsatt til 21. februar 2024. Når det gjelder hvorfor, har en uttalelse blitt lagt ut av spilldirektør Judd Cobler, som sier at den primære årsaken til endringen dreier seg om at utvikleren ønsker å unngå en "overfylt" tidslinje i desember, der de "ikke ville tvinge ARPG-fellesskapet til å velge." Eleventh Hour legger også til: "Ved å flytte datoen vil vi også kunne dra nytte av noen flere måneder med finpussing av de nye systemene og klassene våre, fullføre mer feilretting og styrke teamet vårt med en avslappende og velfortjent juleferie." Desember 2023 er for øyeblikket en ganske tom måned når det gjelder lanseringer av nye spill, med Avatar: Frontiers of Pandora, SteamWorld Build, Warhammer 40,000: Rogue Trader og House Flipper 2 i spissen.